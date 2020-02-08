Директор предприятия на Волыне присвоил более 6 млн грн при строительстве казарм для военных

Следователи ГБР сообщили о подозрении директору одного из предприятий Волынской области в завладении 6,2 млн гривен при строительстве казарм для военнослужащих. Об этом информирует Государственное бюро расследований.

"Установлено, что директор предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления, вносил недостоверные сведения в акты приема выполненных строительных работ и завладел бюджетными средствами в особо крупных размерах на общую сумму более 6,2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской области.

Кроме того, строительные работы на военных объектах проводились с нарушением проектной документации, в частности, вместо щебня фактически использовались шлаковые отходы, уменьшалась толщина фундамента и стяжек, не производилась надлежащая гидроизоляция конструкций.

Директор предприятия подозревается по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила присвоение 32 миллионов гривен при исполнении гособоронзаказа. Среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны.