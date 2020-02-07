В Полтаве 18-летняя посетительница местного тира застрелила инструктора.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Сегодня, 7 февраля, около 13:00 поступила информация, что в местном городском тире, расположенном по улице Пилипа Орлика, из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктор. Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира вызвала 18-летняя посетительница, жительница Днепра", - говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.

Подозреваемая задержана. Ее действия согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет.

Вещественные доказательства изъяты. Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.

Фото: pl.npu.gov.ua

Напомним, в 2008 году на территории тира "Робин Гуд" в Днепре погиб прокурор области.