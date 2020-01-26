В зоне ООС погиб украинский военный

По состоянию на 12:30 воскресенья, 26 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, с начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Красногоровка и Лебединское.

Других подробностей о смерти укринского военного не сообщается.

Напомним, в субботу в зоне боевых действий на Донбассе произошло 10 обстрелов, в результате чего получил ранения один украинский военный.