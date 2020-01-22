В Хмельницкой области подросток через суд лишил своих отца и мать родительских прав

Свой иск юноша объяснил тем, что с рождения живет с бабушкой и дедушкой, а родители о нем никогда не заботились.

Полонский районный суд в Хмельницкой области удовлетворил иск 15-летнего парня, лишив его отца и мать родительских прав, а также взыскал с них алименты на его содержание.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Взыскать алименты на содержание сына с каждого в размере по 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста до достижения им совершеннолетия", - говорится в сообщении.

Свой иск юноша объяснил тем, что с рождения живет с бабушкой и дедушкой, а родители о нем никогда не заботились, ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и своим поведением его дискредитируют. Истец считает, что такие действия ответчиков "свидетельствуют об уклонении их от выполнения своих родительских обязанностей, поэтому есть все основания для лишения их родительских прав и что такое лишение будет соответствовать его интересам как ребенка".

На суде просила лишить родительских прав своего сына и невестку и бабушка, с которой живет внук. Женщина подтвердила, что те пьянствуют, от ухода за мальчиком и от его воспитания самоустранились, а внук стесняется своих родителей.

Ответчики не возражали против лишения их родительских прав.

В соответствии с пунктами 2, 3 ст.150 Семейного кодекса Украины, родители обязаны заботиться о здоровье ребенка, его физическом, духовном и нравственном развитии, а также обеспечить получение ребенком полного среднего образования.Согласно пункту 2 ч.1 ст.164 Семейного кодекса, родители могут быть лишены родительских прав, если будет установлено, что они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Статья 165 Семейного кодекса Украины устанавливает право на обращение в суд с иском о лишении родительских прав ребенка, достигшего четырнадцати лет.

Напомним, в мае прошлого года Верховный суд постановил взыскать алименты на совершеннолетнего ребенка.