Вечером 21 января в многоквартирном доме на улице Софьи Ковалевской на окраине Днепра произошел взрыв.

По словам свидетелей, стекло посыпалось из окон на третьем (по другим данным - втором) этаже, были слышны крики людей. Волной вынесло стекла в некоторых квартирах.

В полиции сообщили, что сообщение о взрыве поступило в 19:25.

"Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения", - сообщает пресс-служба областной полиции.

Случившееся расследуют по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Местное издание Наше місто сообщает, что в одной из квартир дома мужчина, по его словам, решил взорвать на балконе много петард. В результате произошел взрыв такой силы, что он и девушка, которая находилась в это время неподалеку в комнате, получили тяжелые травмы.

Мужчине оторвало руку, а у женщины открытая черепно-мозговая травма. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.

Жильцы дома утверждают, что в квартире могло находится трое человек, пишет Информатор.

Напомним, в прошлом году житель Харькова лишился кисти, запуская фейерверк на Новый год.