Бывший Папа Римский Бенедикт выступил против пересмотра правила целибата

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI в соавторстве с кардиналом Робертом Сарой написал книгу "Из глубины наших сердец", в которой призвал Римо-католическую церковь не пересматривать правило целибата.

Как сообщает Credo, она стала реакцией на предложения разрешить рукоположение в священники женатых мужчин в регионе Амазонки.

Бенедикт заявил, что не может молчать по этому вопросу, так как считает целибат необходимым.

Бывший Папа Римский отметил что католическая церковь всегда ценила брак и считала его Божьим даром, но служение Богу так же требует полного дарения человеком себя. Поэтому "способность отказаться от супружества, чтобы полностью отдать себя в распоряжение Богу, стала критерием священнического служения".

Напомним, что в октябре 2019 года стало известно, что Ватикан готов обсуждать отмену запрета на брак для священников в туземных общинах Амазонии. Это связано с острой нехваткой священнослужителей в этом регионе. В подавляющем большинстве селений в регионе некому проводить еженедельные службы, а в некоторых священника видят всего раз в год.

Окончательное решение остается за Папой Римским Франциском.