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На пункте пропуска "Майорск" начался обмен пленными (обновляется)

Первой удерживаемых передаст "ЛНР".

Киев и боевики непризнанных республик приступили к обмену пленными. 

11:15. Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила начало процесса взаимного освобождения.

Фото: EPA/UPG

"На месте события находится мой представитель Уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Чуйко, консультант Александр Денисов и общественный активист Андрей Чуйко, которым было поручено осуществить мониторинг соблюдения прав и свобод граждан Украины во время передачи на подконтрольную правительству Украины территорию военнослужащих, которые были незаконно лишены свободы боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР", - написала она в своем телеграм-канале.

11:00. Как пишет "Интерфакс", автобусы с обмениваемыми лицами со стороны "Л/ДНР" заехали на КПП "Майорск", где будет проводиться обмен.

Фото: телеграм канал Офис Президента

Так называемый омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова сообщила, что первой удерживаемых Киеву передаст “ЛНР”. “Если все пройдет успешно, то следующей будет менятся "ДНР", - заявила она.

По словам представительницы боевиков, "ДНР" готовы отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников.

Удержываемое лица, которое Киев отдает боевикам, перед обменом
Фото: EPA/UPG
Удержываемое лица, которое Киев отдает боевикам, перед обменом

Удержываемое лица, которое Киев отдает боевикам, перед обменом
Фото: EPA/UPG
Удержываемое лица, которое Киев отдает боевикам, перед обменом

Фото: телеграм канал Офис Президента

Фото: телеграм канал Офис Президента

Напомним, договоренность об обмене пленными была достигнута на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Ранее сообщалось, что участие прессы с украинской стороны не предусмотрено. В штабе ООС журналистам отказали в аккредитации, сославшись на то, что не являются организаторами мероприятия.

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