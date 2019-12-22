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В 86 ОТГ начались первые местные выборы

В голосовании примут участие более 380 тысяч избирателей. 

В 86 ОТГ начались первые местные выборы
Фото: EPA/UPG

В воскресенье, 22 декабря, в 86 объединенных территориальных громадах проходят первые местные выборы. 

Как сообщили в ЦИК, выборы сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов проходят в 21 области Украины.

В частности, в Винницкой области - в 3 ОТГ, в Волынской области - в 2 ОТГ, в Днепропетровской области - в 5 ОТГ, в Донецкой области - в 1 ОТГ, в Житомирской области - в 1 ОТГ, в Закарпатской области - в 9 ОТГ, в Запорожской области - в 8 ОТГ, в Ивано-Франковской области - в 6 ОТГ, в Киевской области - в 2 ОТГ, в Кировоградской области - в 6 ОТГ, в Луганской области - в 1 ОТГ, в Николаевской области - в 2 ОТГ, в Одесской области - в 5 ОТГ, в Полтавской области - в 6 ОТГ, в Ривненской области - в 9 ОТГ, в Тернопольской области - в 4 ОТГ, в Харьковской области - в 4 ОТГ, в Херсонской области - в 2 ОТГ, в Хмельницкой области - в 4 ОТГ, в Черновицкой области - в 1 ОТГ, в Черниговской области - в 5 ОТГ. 

В этих выборах участвуют 29 политических партий. По предварительным подсчетам, в голосовании примут участие более 380 тысяч избирателей.

Согласно законодательству, результаты этих выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены до 27 декабря включительно, а результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе - до 1 января 2020 года включительно. 

На подготовку и проведение выборов в 86 ОТГ предусмотрено 21 млн 842 тыс. 200 грн.

В Нацполиции сообщили, что правоохранители взяли избирательные участки под круглосуточную охрану.

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