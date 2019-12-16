На россТВ показали троих украинских военных, которые пять лет находятся в плену "ДНР"

На пропагандистском телеканале "Россия-1" вышел сюжет, в котором показали троих украинских военнослужащих, которые пять лет находящихся в плену боевиков террористической организации "ДНР". Это Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар.

Об этом сообщили "Новости Донбасса".

"Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится", - говорится в сюжете. Также отмечается, что всего на подконтрольной боевиками территории таких пленных "несколько десятков".

Пантюшенко - командир танка, который подбили в районе Донецкого аэропорта. Он находится в плену боевиков с января 2015 года.

Спецназовцы Кориньков и Глондарь попали в засаду вместе с группой других военных и были захвачены боевиками в феврале 2015 года. Их отряд выводил из-под Дебальцево раненых и попал в окружение. Тогда погибло двое бойцов, а пятерых взяли в плен. Спустя пару месяцев троих обменяли, а Сергей и Александр до сих пор остались за линией разграничения. С тех пор они содержатся в Макеевской колонии.

Напомним, 9 декабря лидеры стран "Нормандской четверки" договорились об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных" до конца года и разведении еще в трех точках. Украина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 человек.

Последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен.