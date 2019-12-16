На нардепа "Слуги народа" Ананченко напали неизвестные в балаклавах

По мнению пострадавшего, это связано с его политической деятельностью.

Нардеп "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что вечером 15 декабря подвергся нападению в родном городе Суммы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нападение произошло возле его подъезда, когда парламентарий возвращался домой.

"Совершили нападение два молодых человека в балаклавах. Такие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", - написал он.

По словам Ананченко, команда его партии не изменит свой политический курс, несмотря на хулиганские и другие противоправные действия против них.

Также нардеп опубликовал свое фото со ссадинами на лице внутри машины скорой помощи.

Напомним, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на депутата Верховной Рады Андрея Богданца из фракции "Слуга народа" на заседании аграрного комитета парламента. Драка произошла в парламенте 11 декабря, при участии экс-нардепов Эдуарда Леонова и Игоря Мирошниченко. По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.