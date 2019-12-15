В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе ранеен украинский военный

Боевики 6 раз нарушили "тишину" с начала суток.

На Донбассе ранеен украинский военный
Фото: Макс Левин

В зоне боевых действий на Донбассе с начала суток 15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.

"Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Все шесть обстрелов позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Луганского и Крымского; дважды у Крымского; в районе хутора Вильный; рядом со Светлодарском и вблизи Зайцево.

Как сообщалось, в пятницу, 14 декабря, боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь, в результате чего погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук, еще двое бойцов ООС получили ранения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также