В оккупированном Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники.
Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380 "Святой князь Георгий". При этом, уточняют агентства, подлодка уже всплыла.
По информации собеседника "Интерфакса", причина затопления — в техническом состоянии дока.
Источник ТАСС утверждает, что инцидент произошел в Южной бухте в ночь на воскресенье, 15 декабря. Еще один собеседник агентства уточнил, что затонувшие объекты на данный момент не принадлежат Черноморскому флоту.
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что Россия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму.