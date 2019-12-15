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В оккупированном Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

По предварительным данным, причина затопления - в техническом состоянии дока.

В оккупированном Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой
Подводная лодка Б-380 в ПД-16 в Южной бухте Севастополя
Фото: https://ru.wikipedia.org/

В оккупированном Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники. 

Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380 "Святой князь Георгий". При этом, уточняют агентства, подлодка уже всплыла. 

По информации собеседника "Интерфакса", причина затопления — в техническом состоянии дока.

Источник ТАСС утверждает, что инцидент произошел в Южной бухте в ночь на воскресенье, 15 декабря. Еще один собеседник агентства уточнил, что затонувшие объекты на данный момент не принадлежат Черноморскому флоту. 

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Россия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму.

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