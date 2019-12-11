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В Киева патрульные поймали водителя с превышением уровня алкоголя в крови в 10 раз

Инспекторы за ночь обнаружили еще 6 водителей с признаками опьянения.

В Киеве патрульные обнаружили водителя, уровень опьянения которого почти в 10 раз превышал допустимый.

Об этом информирует пресс-служба столичной патрульной полиции.

Сообщается, что в ночь на 10 декабря на улице Ивана Мазепы за нарушение ПДД полицейские остановили автомобиль Opel.

Общаясь с нарушителем, инспекторы заметили у последнего явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат - 1,96 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 10 раз.

На 32-летнего мужчину патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Всего за прошлую ночь инспекторы обнаружили еще 6 водителей с признаками опьянения.

Напомним, в прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало ноября в Киеве поймали более 10 тыс. пьяных за рулем с начала года.

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