При пожаре в Одесском колледже умерла преподавательница, 18 человек пострадали

Также нет связи с четверыми людьми, которые могли находиться в здании.

В Одессе скончалась женщина, пострадавшая в результате масштабного пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает местный сайт "Думская".

"12:43. Умерла одна из пострадавших", - говорится в сообщении.

Погибшая - преподавательница колледжа 1976 года рождения.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали о том, что в результате возгорания пострадали 12 человек, а эвакуация людей завершена. По словам медиков, состояние пострадавших - средней тяжести и тяжелое.

Прибывший на место происшествия мэр города Геннадий Труханов сообщил, что связь с еще четверыми людьми, которые могли находиться в здании, отсутствует.

"Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", - сказал Труханов.

Всего в здании училось и работало примерно 400 человек. Сейчас составляют их списки.

Напомним, утром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже щестиэтажного учебного корпуса возник пожар. Сначала спасатели говорили, что горели около 700 кв. метров, потом - 1000 кв. метров, а к 12:10 площадь пожара выросла до 2000 кв. метров. Также сообщалось об угрозе обрушения конструкций и распространения огня.