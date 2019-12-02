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Одессит призывал создать "Одесскую народную республику"

Мужчина ездил в Крым и контактировал там с подозреваемыми разведывательной деятельности против Украины.

Одессит призывал создать "Одесскую народную республику"
Фото: censor.net.ua

СБУ задержала одессита, который активно пропагандировал идею создания "Одесской народной республики" и федерализации юго-восточных регионов страны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Мужчина публиковал в соцсетях антиукраинские лозунги и провоцировал дестабилизацию социально-политической ситуации в регионе. Также он публично призвал к изменениям границ Украины и разжигал межнациональные конфликты.

Провокатор периодически ездил за указаниями во временно аннексированный Крым. Там он контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.

Во время следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Напомним, 22 ноября 2019 года ГБР объявило в розыск подозреваемого в госизмене подполковника СБУ.

Досудебным следствием установлено, что сотрудник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами России собирал и передавал сведения, содержащие государственную тайну. Во избежание ответственности в 2017 году он выехал в Беларусь и не вернулся.

Он подозревается также в дезертирстве, незаконном приобретении специальных технических средств получения информации и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

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