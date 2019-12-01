Полиция сообщила об исчезновении военного капеллана в Киевской области

В поселке Клавдиево Киевской области исчез без вести священнослужитель, военный капеллан ПЦУ отец Сергий (Струк). Об этом сообщает областная полиция.

Сообщение о пропаже поступило в субботу от одного из прихожан.

"Личный состав полиции региона поднят по тревоге, возглавляет поисковую операцию руководитель полиции области Андрей Небытов. Привлечены все подразделения превентивной деятельности и криминальная полиция", - говорится в сообщении.

Приметы разыскиваемого: мужчина в возрасте 45-ти лет, спортивного телосложения, рост около 185 см., темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, усы и борода. На момент исчезновения предположительно был одет в темную куртку и камуфлированные штаны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нацполиции появится служба военных капелланов. Служба военного духовенства уже действует в Нацгвардии и Госпогранслужбе.