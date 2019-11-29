На Донбассе боевики 4 раза открывали огонь, погиб украинский военный

В том числе, они стреляли из пулеметов и гранатометов.

Вооруженные формирования Российской Федерации 29 ноября 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб один военный из состава Объединенных сил.

Противник вел обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, огонь велся возле Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в том числе пулеметов; дважды возле Водяного - из минометов и пулеметов; возле Широкиного - из гранатометов и пулеметов.

На участках разведения сил продолжается мониторинг соблюдения режима тишины. В районах Петровского и Богдановки силы ГосЧС нашли и изъяли 27 взрывоопасных предметов.

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что российские оккупационные войска минируют некоторые участки территории взрывчаткой, которая была найдена и изъята в рамках разминирования местности в районах отведения войск.