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Обвиняемого по "делу бронежилетов" генерал-майора Марченко готовы взять на поруки нардепы

Также за него выступили герои Украины. 

Обвиняемого по "делу бронежилетов" генерал-майора Марченко готовы взять на поруки нардепы
Дмитрий Марченко
Фото: facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod

Генерал-майора, начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, который является фигурантом дела о поставке некачественных бронежилетов, готовы взять на поруки несколько народных депутатов и героев Украины. Это же касается и других задержанных по этому делу военных. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Имена вероятных поручителей он не назвал.

"Наша позиция неизменна: мы рассчитываем на объективное отношение суда и надеемся, что он примет во внимание тот факт, что ни один из обвиняемых не скрывался от следствия и сотрудничал с ним, а несколько народных депутатов и героев Украины готовы взять военнослужащих на поруки", - уточнил он. 

Он также отметил, что следующее заседание по этому делу состоится 28 ноября. 

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски по делу о закупках Минобороны. Директор ГБР Труба рассказал, что обыски у чиновников проводились в рамках дела закупки по завышенным ценам вещей для ВСУ. По его словам, предварительная сумма ущерба, который был нанесен министерству из-за завышения цен, составляет около 100 млн гривен.

17 июля Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, а все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По его словам, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

5 ноября следователи объявили подозрение пятерым должностным лицам Министерства обороны.

11 ноября Печерский суд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

13 ноября глава Минобороны заявил, что решение об аресте Марченко является необъективным

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