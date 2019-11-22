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В Одесском заливе из-за шторма терпит бедствие сухогруз (обновлено)

На танкере "Делфи" находятся не меньше 15 человек.

На рейде одесского порта терпит бедствие небольшой сухогруз "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдовы, пишет Думская.

"Пока точно не известно, что именно случилось с балкером, но спасательные катера пытаются подойти и снять с судна экипаж", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, судно изначально было в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Сухогруз &quot;Делфи&quot;
Сухогруз "Делфи"

Сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) мешает спасательной операции.

Длина "Делфи" 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

Обновление. По данным источников издания в порту, на танкере "Делфи" не меньше 15 человек. У судна отказал двигатель. Его относит к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия", который по состоянию на 00:50 пытается снять с борта людей.

В заливе работают также катера Морской поисково-спасательной службы. Кроме того, из Южного вышел мощный буксир "Иванов".

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