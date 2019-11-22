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На рейде одесского порта терпит бедствие небольшое судно "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдовы, пишет Думская.

Судно изначально было в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Сухогруз "Делфи"

Сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) мешает спасательной операции.

Длина "Делфи" 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

Обновление 01:00. По данным источников издания в порту, на танкере "Делфи" не меньше 15 человек. У судна отказал двигатель. Его относило к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия".

В заливе работают также катера Морской поисково-спасательной службы. Кроме того, из Южного вышел мощный буксир "Иванов".

Обновление 09:59. Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил в фейсбуке, что к утру 22 ноября судно кормой село на мель, дрейф прекратился.

На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической безопасности региона. На нем закончилось топливо и существуют проблемы с электричеством.

На борту находятся три члена экипажа, все граждане Украины. Они отказались подавать сигнал SOS и отказываются от помощи. С судовладельцем связаться невозможно, но, по данным капитана Одесского порта, он запрещает морякам эвакуироваться.

Спасательные суда не могут подойти к танкеру из-за сложных погодных условий.