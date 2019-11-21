Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
ГлавнаяОбществоЖизнь

В дома жителей Нового Раздола начали подавать тепло

Львовская область полностью вошла в отопительный сезон.

В дома жителей Нового Раздола начали подавать тепло
Фото: cit.ua

В городе Новый Раздол Львовской области, где из-за долгов ТЭЦ был сорван запуск отопительного сезона, 21 ноября начался отопительный сезон.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"На Львовщине начали подачу теплоносителя в дома жителей города Новый Раздол", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Назария Романчука, по состоянию на вечер 21 ноября аварийным бригадам удалось ликвидировать все три прорыва теплотрасс, а также получить постоянное давление в теплосетях, что позволило начать отопительный сезон и запустить работу Новораздольской ТЭЦ.

Таким образом, Львовская область полностью вошла в отопительный сезон, отмечают в ОГА.

Как сообщалось, утром 21 ноября начали нагревание систем в городе Новояворовск.

Теплоэлектроцентрали в Новояворовске и Новом Роздоле принадлежат братьям Богдану и Ярославу Дубневичам. В 2018 году их арестовали в рамках уголовного дела о растрате газа и отдали во временное управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

На конкурсной основе агентством был выбран управляющий - компания "Гарант Энерго М". С октября 2018 года по ноябрь 2019 года управитель накопил долги за газ в размере почти 700 млн гривен и не смог запустить отопительный сезон.

13 ноября в ситуацию было вынуждено вмешаться правительство, и ТЭЦ передали в управление "Нафтогазу Украины".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также