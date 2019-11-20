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​Освобожденные корабли ВМС начали прибывать в Очаков

"Никополь" и "Яны Капу" уже прибыли в военную гавань. 

Корабли Военно-морских сил Украины, захваченные РФ год назад, начали прибывать в военную гавань города Очаков Николаевской области. Об этом сообщает "Думская". 

Фото: Думская

Первым в Очаков добрался бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав". Около 16:09 в военную гавань прибыл "Яны Капу". Его тянул буксир "Лидовский".

Фото: Думская
Фото: Думская

Отмечается, что украинские корабли встречало большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги Очаковской санаторной школы-интерната даже развесили на берегу большой флаг Украины. Кроме того, в ближайшее время встречать корабли приедет и президент Владимир Зеленский. 

Напомним, ранее командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко рассказал про плачевное состояние кораблей. По его словам россияне сняли с кораблей все что только можно, включая унитазы, плафоны и даже розетки. 

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с премьер-министром Чехии небритым "из-за суеверий". Он пообещал побриться после возвращения захваченных кораблей.

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