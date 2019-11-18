В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять автомобилей: два грузовика, легковушка, патрульное авто и пожарная машина.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Поздно вечером к правоохранителям обратился водитель фуры Reno, и сообщил о возгорании автомобиля. На вызов прибыли сотрудники полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Около 23:00 пожарные локализовали огонь, а уже через час полностью ликвидировали.

"Как выяснилось, водитель заехал на стоянку, а позже, находясь на дороге, он заметил, что возле кабины возник пожар, который перебросился на прицеп. Предполагаемая причина возгорания - неисправность автопечки. На этой же участке дороги, 25-летний водитель грузовика Mercedes задел легковушку, ехавшую в попутном направлении. Предварительно, он не заметил автомобиль из-за задымления. А дальше грузовик снес впереди стоящие фишки и въехала в служебный автомобиль патрульной полиции, который столкнулся со стоящим впереди автомобилем "ЗИЛ-130" работников ГосЧС", - сообщили в полиции.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

К счастью, в этой дорожной аварии обошлось без пострадавших. Все автомобили получили механические повреждения.

Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, ранее в Киеве вблизи метро "Черниговская" в Киеве фура протаранила восемь автомобилей.