В Украине растет понимание важности экологических проблем, - Сергей Евтушенко

8-9 ноября в столице Украины прошел Киевский международный экономический форум. С 2014 года Форум ежегодно проходит в Киеве, объединяя на своей площадке представителей власти, бизнеса, представителей международных организаций, экономических экспертов.

Ключевая тема Форума – 2019 – будущее в стремительно меняющемся мире. Одним из важнейших факторов, который учитывается при моделировании будущего, являются климатические изменения. Они становятся все более значимым фактором трансформации бизнес-моделей компаний во всем мире. Согласно аналитическим отчетам авторитетных международных организаций (ООН, WEF, G20), климатические изменения попадают в перечень ключевых глобальных рисков на планете.

В ходе КМЭФ-2019 состоялась дискуссионная панель «Как изменения климата изменят Ваш бизнес?», в ходе которой эксперты поделились своим видением влияния климатических изменений на социально-экономические процессы в Украине и в мире, роли государства и бизнеса в противодействии климатическим изменениям, значении «зеленых» технологий в борьбе за экологию.

Модератором панели выступил Сергей Евтушенко, сооснователь и управляющий партнер UDP Renewables, инвестиционно-девелоперской компании в отрасли возобновляемой энергетики. Евтушенко отметил, что в Украине растет понимание важности экологических проблем. Об этом свидетельствуют данные исследования «Готовы ли украинцы к изменения климата?», проведенного КМЭФ, центром изучения общественного мнения Socis, UDP Renewables и Bohush Communications в сентябре 2019 года.

Так, 58% украинцев верят, что ухудшение экологической ситуации будет вредить следующим поколениям значительно больше, чем остальные проблемы, а 37% украинцев готовы предпринимать активные действия для улучшения экологической обстановки. В то же время Евтушенко признал, что 37% украинцев не готовы платить дополнительные деньги для улучшения экологической ситуации.

Ключевая экологическая проблема страны, по мнению украинцев, – ситуация с утилизацией и переработкой мусора. 62% граждан оценивают ситуацию с утилизацией и переработкой мусора как неудовлетворительную. Евтушенко считает: ввиду того, что более половины украинских граждан не готовы платить дополнительно ежемесячную сумму в 200 гривен за переработку мусора, необходимо провести информационно-коммуникационную кампанию по повышению экологической сознательности граждан. Причина в том, что в любом случае мусорная проблема спровоцирует увеличение затрат на лечение и ухудшит качество и продолжительность жизни, что абсолютно неэквивалентно ежемесячным затратам в 200 гривен.

60% украинцев считают, что ответственность за реализацию эффективной политики в сфере экологии лежит на власти – так центральной, так и местной. Украинцы считают государственную политику в этой отрасли неэффективной и ждут от государства более активных действий. Тем не менее за последние годы парламентом и профильными ведомствами было принято множество нормативно-правовых актов, ориентированных на минимизацию экологических рисков, – они должны дать эффект в средне- и долгосрочной перспективе.

Евтушенко считает, что государству следует создать экономические стимулы для бизнеса, который поставил бы на коммерческую основу процесс переработки и утилизации бытовых отходов. Евтушенко напомнил, что в странах Евросоюза эта отрасль является одной из наиболее привлекательных для инвесторов.