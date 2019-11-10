Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
Возможность прохода
Возможность прохода
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО "Хана" и его жену
В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО "Хана" и его жену
Съезд партии "Слуга народа" пикетируют предприниматели
Съезд партии "Слуга народа" пикетируют предприниматели
ГлавнаяОбществоЖизнь

Вожди смертны, государство вечно

Мы тайно лелеем то, от чего публично отрекаемся. В первую очередь это касается политиков. Когда в России появился предсказанный Жозефом де Местром Пугачев с университетским образованием – Ленин, революция, вдохновленная им, была в значительной мере «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным».

Мы – оттуда, из прошлого. Мы не могли не унаследовать революционное двуличие и безразличие к человеческой крови. Формально уйдя от разрушительной идеологии диких, малограмотных революционных матросов, ставших советскими «красными профессорами», мы легко вводим в парламентские кресла их потомков, профессиональных гуманистов, не интересующихся конкретными судьбами своих сограждан, а только человечеством в целом.

Фото: Укринформ

Но мы не одиноки в своей лжи и в своей неискренности. В своё время известному американскому физику Роберту Оппенгеймеру в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности был задан вопрос: что вы ставите выше – лояльность по отношению к отечеству или лояльность по отношению к человечеству? Нечто подобное пережили и мы в 1991 и в 1992 годах, когда специальная комиссия, состоящая исключительно из доверенных патриотов, определяла, кто из бывших советских офицеров достоин продолжать воинскую службу в армии уже независимой Украины. Глава этой комиссии, свежеиспеченный генерал, просил меня придумать такую семинарскую программу, после обучения в которой все участники выходили бы стопроцентными патриотами!

Вожди смертны, государство вечно. Такие слова записал в своём эдикте по поводу смерти Германика убивший его Тиберий. Во время императорства Тиберия был возвращен к исполнению закон об оскорблении величия римского народа. По новой его редакции в качестве преступления стало рассматриваться любое выражение непочтительности по отношению к … императору! Тогда же, в стремительно удаляющейся от нас древности во 2-ом веке нашей эры император и философ-стоик Марк Аврелий излил свою душу в искренней книге «Наедине с собой». Результатом этой книги-исповеди было то, что размышления об ответственности человека перед нравственным долгом перестали быть государственным преступлением.

Вряд ли кто-нибудь из наших политиков и обслуживающих их политологов читает труды Корнелия Тацита и комментарии к ним. А он заслужил, чтобы через две тысячи лет мы раскрыли эти книги, испытывая к Тациту чувство почтительной благодарности. Хотя бы для того, чтобы вслушаться в слова из его «Анналов»: «Тогда еще сохранялись следы умиравшей свободы».

Знаю, досужие слова, досужие мысли. На фоне непрекращающейся обнаженной простоты в украинском парламенте. Бесстыдной и отталкивающей простоты. А им бы, живущим в смартфонах совсем не украинского происхождения, заучить слова прусского короля Фридриха Великого: «Перед судом должны говорить только законы, а властитель должен молчать». Как и мысль Беды Достопочтенного, жившего в 8-ом веке: «Мудрый должен быть терпелив. Излишняя пылкость и дерзость в словах ему не пристали».

Позволю себе закончить эти рефлексии таким утверждением. Разумеется, бездоказательным и, даже, смешным. Человека преследует зло, в котором он не раскаялся. И его догоняет то добро, которое он ранее совершил.

Семен ГлузманСемен Глузман, диссидент, психиатр
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также