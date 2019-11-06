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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Теракт под Киевом: на Житомирской трассе мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes

Один человек погиб, двое госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Поздно вечером 6 ноября на Житомирской трассе на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу мерседеса взрывное устройство и скрылся.

dtp.kiev.ua сообщает, что взрывом задело около несколько автомобилей, которые находились рядом. Они стояли на красный свет светофора.

"Много пострадавших, все живы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГосЧС, 4 "скорых помощи", много полиции. Введен оперативный план "Перехват".

По данным Нацполиции, в результате взрыва погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения.

Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва был неподалеку.

"Около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался «Мерседес». По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители Нацполиции, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники. Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших.

Также появилась информация, что объектом преступления был директор фармацевтической фирмы Игорь Сало. В СМИ его имя часто фигурировало в новостях о рейдерских захватах предприятий. Взорвали его автомобиль. Сейчас предприниматель и его водитель тяжело ранены и находятся в больнице, охранник погиб.

Ранее в Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата. Конфликт произошел из-за долгов за электричество.

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