В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Ткаченко заселился на Труханов остров после расследования "1+1" о его застройке
Ткаченко заселился на Труханов остров после расследования "1+1" о его застройке
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Вышинский заявил, что не приедет на суд в Киев "по состоянию здоровья"

Адвокаты сегодня будут просить суд о переносе заседания.

​Вышинский заявил, что не приедет на суд в Киев "по состоянию здоровья"
Кирилл Вышинский
Фото: Lb.ua

Обвиняемый в государственной измене руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский не приедет в Киев на заседание суда "по состоянию здоровья".

Об этом он заявил российским СМИ.

"Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им.Сеченова - ред.), Где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться в Киеве", - сказал Вышинский.

Он также заявил, что узнал о проблемах со здоровьем во время обследования.

"Поскольку у меня были определенные проблемы и в тюрьме, а там медицина символическая, то сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного. И, к сожалению, эти процессы будут продолжаться", - сказал Вышинский.

Его адвокаты сегодня будут просить суд о переносе заседания. Сейчас суд должен начать рассматривать дело по существу, определив порядок изучения доказательств, допроса свидетелей.

Напомним, Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). У него дома нашли российский паспорт и медаль "За возвращение Крыма", а позже в ходе судебного процесса Вышинский заявил, что не считает себя украинским гражданином.

Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский ездил в Крым, где по заданию руководства МИА "Россия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций "Л/ДНР".

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен пленными, в ходе которого Вышинского отправили в Москву.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также