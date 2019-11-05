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В Ужгородском горсовете проходят обыски по делу о выделении земли

Обыски проводит ГБР вместе с СБУ, они касаются горсовета созыва 2014 года.

В Ужгородском горсовете проходят обыски по делу о выделении земли
Ужгородский горсовет
Фото: Ужгородский горсовет

В Ужгородском горсовете проходят обыски по делу о выделении земельных участков горсоветом созыва 2014 года. Об этом сообщил Ужгородский горсовет у себя на фейсбуке.

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - сказано в сообщении.

Напомним, 17 сентября прокуратура зарегистрировала уголовное производство по сообщению о пытках двух жителей Ужгорода сотрудниками городского отдела полиции.

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