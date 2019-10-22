В Киеве состоится туристический нетворкинг

Зачастую перед желающими прогуляться по Киеву возникает вопрос: как правильно построить маршрут? Киев огромный, а времени всегда мало. Хочется увидеть только то, что по-настоящему тебе интересно. Теперь это сделать гораздо легче, ведь украинский социально-культурный проект WalQlike создали алгоритм, который генерирует индивидуальный маршрут в соответствии с вашими интересами.

WalQlike - это мобильное приложение, которое вы открываете в туристическом городе, говорите ему, сколько у вас есть свободного времени, с кем вы, что вам интересно, а приложение создает на основании этих данных маршрут экскурсию. Вы не получите ее сразу, а только первый пункт. Когда придете к нему, рассмотрите все вокруг и сделаете фото, надо будет отгадать загадку, после этого вы получите следующий пункт, и так далее.

Приложение работает уже во Львове, а последние полгода оно активно развивалось и в Киеве при поддержке Украинского культурного фонда. Было создано более 10 маршрутов, среди которых «Истории седого Подола», «Фонтаны Киева», «Киев семейный» и другие.

Название приложения WalQlike означает «walk you like» (прогулка, которая тебе нравится). Основная идея в индивидуальном подходе к путешествиям. Например, если вам нравится архитектура - выбираете темы, связанные с достопримечательностями города. Фанатеете от мистики - тогда вас ждут места, захватывающие легендами и мифами.

Маршруты составляют профессиональные квест-мейкеры с опытом организации игровых экскурсий. База с готовыми экскурсиями постоянно пополняется, а функция генерирования индивидуального маршрута станет доступна после ее презентации на Туристическом нетворкинга 26 октября в 17 час.

На туристический нетворкинг организаторы приглашают всех: кто любит путешествовать и кто организовывает путешествия, кто только начинает исследовать города и кто в этом уже эксперт. Идея в создании среды единомышленников, где все смогут познакомиться, поделиться идеями, обсудить свои проекты и открытия. Состоится дискуссия о туризме в Украине и о том, как люди из разных сфер могут взаимодействовать, чтобы развивать туристическую сферу.

Кроме этого, на нетворкинге будет представлена бесплатную travel-карту Киева, которую получат все участники. Она также была разработана WalQlike при поддержке Украинского Культурного Фонда.

Дата: 26 октября (суббота) в 17:00

Место: Izone (4 этаж) – ул. Набережно-Луговая, 8

Встреча бесплатная. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму: https://bitly.su/nmS8p