По данным полицейских, в марше славы УПА приняли участие 6 тысяч человек.

Массовые акции в столице 14 октября проходят без нарушений правопорядка.

Правоохранители Киева продолжают следить за безопасностью в центральной части столицы до завершения всех мероприятий, информирует пресс-служба столичной полиции.

"Первое массовое шествие началось от парка Тараса Шевченко (Марш славы УПА, - ред.), откуда около 6 тыс. участников акции колонной прошли к Администрации президента Украины. После этого граждане спокойно разошлись. Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах.

Как сообщалось, на Майдане проходит акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера".