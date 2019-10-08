В Киеве с 12 до 14 октября перекроют движение по проспекту Победы

С вечера 12 октября до утра 14 октября движение по проспекту Победы в Киеве будет перекрыто для монтажа фрагмента Шулявского путепровода.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В связи с этим 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста", - говорится в сообщении.

На время закрытия движения транспорта по проспекту Победы изменяется порядок работы общественного транспорта. Так, закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92н, 93Н, 94н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода. Взамен будут организованы временные маршруты.

Напомним, мэр Киева Витали Кличко рассчитывает открыть Шулявский мост до конца текущего года.

В июле сообщалось, что строительство Шулявского путепровода моста может затянуться из-за торможения вопроса о сносе пятого цеха завода «Большевик», где запланировано строительство одного из съездов моста.