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Денисова завила об ухудшении здоровья осужденного в РФ политзаключенного Шура

Денисова обратилась к Москальковой с просьбой обеспечить Шуру медобследование и лечение.

Денисова завила об ухудшении здоровья осужденного в РФ политзаключенного Шура
Виктор Шур
Фото: Людмила Денисова\ФБ

Омбудсмен Людмила Денисова заявила об ухудшении здоровья осужденного в РФ политзаключенного украинца Виктора Шура. Об этом она сообщила у себя на фейсбуке.

"По информации, которую предоставили родные, в течение месяца его беспокоят сильные головные боли, боли в сердце, повышенное давление и отек лица. Кроме того, они сообщили, что Виктор обращался за медицинской помощью, но не получил ее", - отметила Денисова.

Она также заявила, что ситуация ухудшения состояния здоровья Шура носит системный характер, поскольку в августе 2018 года была аналогичная ситуация - у заключенного произошло обострение хронических болезней.

Денисова попросила омбудсмена РФ Татьяну Москалькову принять меры и обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения политзаключенного.

Напомним, Виктора Шура арестовали в 2014 году за то, что он якобы фотографировал секретный объект - неиспользуемый аэродром в Брянской области. В 2015 году Шура признали виновным в шпионаже в пользу Украины и приговорили к 12 годам строгого режима. На момент ареста Шур был гражданином России, но имел вид на жительство в Украине и проживал в Чернигове. Позже он получил гражданство Украины.

В апреле 2017года МИД Украины сообщало, что Виктора Шура пытали в России. Его держали в ШИЗО в холоде, без воды и пищи.

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