Возле Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет

На расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов", совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Об этом на фейсбуке сообщает ГосЧС.

Фото: ГосЧС

Самолет принадлежит авиакомпании Ukraine Air Alliance, он выполнял рейс из испанского города Виго во Львов.

«4 октября в 7:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12», - сказано в сообщении.

В 7:29 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Возгораний не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета. От ГосЧС привлечено 41 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.

Напомним, в июне в Киеве возле спортивной базы «Святошин» самолет Ан-2 совершал аварийную посадку на воду. Двое из трех членов экипажа были госпитализированы с телесными повреждениями.