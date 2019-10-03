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В Александрии полицейский насмерть сбил велосипедиста

Продолжаются следственные действия.

В Александрии полицейский насмерть сбил велосипедиста
Фото: MFA_Ukraine / twitter

Полицейские Кировоградской области выясняют обстоятельства ДТП в Александрии, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщается на сайте полиции области. 

Авария произошла 2 октября, около 21:30. На месте правоохранители установили, что за рулем автомобиля Mercedes находился сотрудник полиции. В результате происшествия местный житель-велосипедист получил травму. Его доставили в больницу, где он скончался.

Открыто уголовное производство по ч. 2.ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Продолжаются все необходимые следственные действия, в том числе исследования о наличии содержания алкоголя в крови водителя. С места происшествия изъяли вещественные доказательства и автомобиль. Также полиция проводит служебное расследование.

Напомним, ранее в Днепропетровской области произошло ДТП с участием нетрезвого полицейского. Находясь вне службы, правоохранитель на собственном автомобиле Volkswagen Golf не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Лада Калина". Водитель и два пассажира "Лады", среди которых 62-летняя женщина, были травмированы и доставлены в больницу.

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