Бегавший по крыше полицейской машины в Киеве блогер получил год тюрьмы условно

Суд приговорил к году тюрьмы условно пранкера и видеоблогера Виктора Подкуйко (псевдоним "Barovito"), бегавшего по крыше полицейской машины в Киеве.

Об этом сообщают "Українськi Новини".

Согласно материалам суда, 29 июня обвиняемый пробежался по крыше полицейского автомобиля Тоуotа Ргius на Крещатике. Из-за этих действий на автомобиле образовались повреждения в виде вмятин на кузове и треснувшего стекла. Такие действия хулигана нанесли ущерб Нацполиции на 38 892 гривны.

Правоохранители задержали блогера и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью).

Суд учел раскаяние Подкуйко и обещание больше не совершать подобных правонарушений и приговорил его к условному сроку. В конце сентября он был приговорен к 1 году ограничения свободы, но освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком 1 год. Также суд взыскал с него материальный ущерб в пользу полиции в размере 46 671 гривны.

Уроженец Алчевска Луганской области 23-летний Подкуйко на своем Youtube-канале ранее сам обнародовал видеоролики пробежек по полицейским автомобилям в Киеве и Париже. Кроме того, в ноябре 2018 года он поджег себя и спрыгнул с моста в реку в Москве.

Также Подкуйко ложился на рельсы в Киевском метро под прибывающий поезд и бегал в нижнем белье по центру Москвы.

Напомним, ранее в Днепре водитель выстрелил в наркомана, который залез на крышу его авто.