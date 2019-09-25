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Офис пациента будет принимать жалобы от граждан, - советник главы Минздрава

По словам Раимова, звонки на горячую линию, в пресс-службу Минздрава и в приемную министра никто не обрабатывает.

Офис пациента будет принимать жалобы от граждан, - советник главы Минздрава
Зоряна Скалецкая и Дмитрий Раимов
Фото: Lb.ua

В Министерстве здравоохранения создадут Офис пациента, который будет принимать и обрабатывать жалобы граждан.

Об этом сообщил на брифинге советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, передает ТСН.

Он отметил, что цель создания такого офиса - защитить права пациентов и наладить коммуникацию между ними и министерством. Тестовая версия офиса будет запущена в ближайшее время.

"К концу недели, возможно на следующей, будет создан Офис пациента. Сейчас, если пациент столкнулся с нарушением его прав, или с какими-то проблемами, недостачей лекарств, правонарушениями, вымогательством взятки и тому подобное, он может обратиться на горячую линию министерства здравоохранения. Я не знаю ни одной живой души, которая туда дозвонилась бы, и коллеги, которые работают здесь в пресс-службе, также говорят, что нет людей, которые бы дозвонились. По крайней мере, мы их не знаем", - сказал Раимов.

По его словам, звонки на горячую линию, в пресс-службу Минздрава и в приемную министра никто не обрабатывает.

"Второй вариант - это письма, которые можно отправить в министерство, и дальше эти письма проходят семь кругов ада для того, чтобы на них кто-то ответил, и очень часто люди там получают отписку", - отметил Раимов.

"Офис создадут без дополнительного финансирования, для того, чтобы создать его, у министерства есть все необходимое. Офис пациента будет возглавлять непосредственно министр (Зоряна Скалецкая, - ред.). То есть, если какая-то жалоба попадает в офис пациента, далее формируется управленческое решение, которое министр подписывает", - добавил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения анонсировала создание "офиса пациента", который поможет контактировать с министерством.

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