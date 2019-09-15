Противники Марша равенства ложились на дорогу и бросались яйцами.

Фото: https://kh.vgorode.ua

В центре Харькова одновременно состоялись Марш равенства и Марш за традиционные ценности. Об этом сообщает Громадське.

"Акции стартовали на Площади Свободы. Участников Марша равенства, который проходил в рамках «ХарьковПрайд», отделили рядом правоохранителей и автобусов", - говорится в сообщении.

Несколько противниц Марша равенства легли на землю перед колонной. Участники марша просто обошли их.

Фото: https://hromadske.ua

Всего на Марш равенства вышли около 2 тысяч человек, на альтернативное шествие - около 500 людей.

Через некоторое время после старта участники шествия за традиционные ценности начали бросать в участников Марша равенства яйца, в частности попали в корреспондентку «Громадське.Харків».

Фото: https://kh.vgorode.ua

По информации полиции, к охране порядка привлекли 2500 правоохранителей, в том числе личный состав из других регионов Украины - спецназовцов, подразделения ТОР и курсантов Харьковского университета внутренних дел.

Фото: https://kh.vgorode.ua

После завершения шествия участники Марша равенства разъехались на метро и автобусах.

Начальник полиции Харьковской области Валерий Сокуренко заявил, что правоохранители не получили ни одного обращения о нарушении порядка во время акций.

Напомним, Харьковский городской совет и мэр Геннадий Кернес заявляли о намерении обратиться в суд, чтобы помешать проведению Марша равенства. Однако позже передумали.