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​В Демидове под Киевом загорелся мусор на территории сортировочного завода

Ликвидация пожара продолжается.

​В Демидове под Киевом загорелся мусор на территории сортировочного завода
​В Демидове под Киевом загорелся мусор
Фото: dsns.gov.ua

В селе Демодов Вышгородского района Киевской области загорелся мусор территории сортировочного завода.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 8:37. На место происшествия были направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Дымер и 39-й Государственной пожарно-спасательной части с.Новые Петровцы.

"По прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками. В настоящее время к тушению привлечено 11 человек личного состава, три единицы техники, один трактор и два самосвала по 20 тонн", - говорится в сообщении.

Ликвидация пожара продолжается.

Фото: dsns.gov.ua

Демидов находится в 20км от Киева.

Напомним, 13 августа в Киевской области произошел крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов в селе Триполье.

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