В селе Демодов Вышгородского района Киевской области загорелся мусор территории сортировочного завода.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 8:37. На место происшествия были направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Дымер и 39-й Государственной пожарно-спасательной части с.Новые Петровцы.
"По прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками. В настоящее время к тушению привлечено 11 человек личного состава, три единицы техники, один трактор и два самосвала по 20 тонн", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара продолжается.
Демидов находится в 20км от Киева.
Напомним, 13 августа в Киевской области произошел крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов в селе Триполье.