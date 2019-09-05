В селе Демодов Вышгородского района Киевской области загорелся мусор территории сортировочного завода.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 8:37. На место происшествия были направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Дымер и 39-й Государственной пожарно-спасательной части с.Новые Петровцы.

"По прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками. В настоящее время к тушению привлечено 11 человек личного состава, три единицы техники, один трактор и два самосвала по 20 тонн", - говорится в сообщении.

Ликвидация пожара продолжается.

Фото: dsns.gov.ua

Демидов находится в 20км от Киева.

Напомним, 13 августа в Киевской области произошел крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов в селе Триполье.