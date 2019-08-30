В результате пожара пострадало два сотрудника предприятия.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

В селе Чишки возле Львова днем 30 августа возник масштабный пожар на предприятии "Ника-Друк", которое занимается торговлей упаковочными материалами, растворителями, специализированными красками.

Об этом сообщил руководитель ОО "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Возгорание началось около 13:50. Свидетель пожара в фейсбуке заявил, что огонь охватил основные корпусы предприятия, технику. По его словам, тепло огня ощущается на расстоянии нескольких сотен метров.

На место пожара отправились спасатели и бригады скорой помощи.

Обновление. Пожар в одноэтажном складском здании на территории химпредприятия локализован. В результате пожара пострадало два сотрудника предприятия.

ГосЧС сообщает, что по состоянию на 15:44 пожар был локализован на площади 2 тыс кв м. К тушению привлечены 114 человек личного состава и 30 единиц техники ГСЧС.

Глава ведомства Николай Чечеткин уточнил, что площадь здания, в котором возник пожар, составляет 10 тыс кв м (100х100м).

Ликвидация пожара продолжается.