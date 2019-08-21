В официальных торжествах примут участие более 350 военнослужащих.

На плацу Отдельного Президентского полка 20 августа состоялась первая тренировка военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые примут участие в Шествии Достоинства 24 августа на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает Армія Inform.

"В этом году в торжествах примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Военно-Воздушных Сил, ветераны АТО/ООС", - сказал замначальника управления морально-психологического обеспечения командования Сухопутных войск полковник Сергей Нагорный.

При этом сценарий действа "не определен заранее, а корректируется на ходу", - уточнили в информагентстве.

Фото: armyinform.com.ua

В шествии примут участие только те, кто отличился на службе или имеет ведомственные награды или государственные награды.

Отдельной "коробкой" пройдут ветераны, которые отмечены боевыми наградами за участие в АТО/ООС.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Также наравне с мужчинами в расчете ВСУ примут участие две женщины-военнослужащие. Они будут идти в "коробке" Сухопутных войск.

Масштабная репетиция при участии всех участников шествия состоится 21 августа на взлетной полосе завода Антонова.

Репетицию официального шествия военных ко Дню Независимости курирует Алан Бадоев, - военные

18 августа в Киеве прошла репетиция Марша защитников ко Дню независимости. В оргкомитете отметили, что маршрут и сценарий уже согласованы с властями и полицией.

Напомним, что в этом году от военного парада решили отказаться. 10 августа Офис президента Владимира Зеленского объявил план мероприятий на День независимости, в частности, запланировано праздничное шествие и марш при участии ветеранов.

Марш защитников Украины пройдет отдельно от государственных мероприятий.