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​Неизвестные на Mercedes устроили в Киеве перестрелку со службой охраны, есть раненые

Конфликт произошел на Голосеевской площади.

​Неизвестные на Mercedes устроили в Киеве перестрелку со службой охраны, есть раненые
Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua

В ночь на 20 августа в Киеве произошла перестрелка на Голосеевской площади.

Об этом пишет издание "Информатор" со ссылкой на полицейских и свидетелей.

По предварительной информации, в конфликте приняли участие неизвестные люди на автомобилях Mercedes и сотрудники службы охраны. Стрельбу открыли люди на Mercedes.

Перестрелка завершилась тем, что нападавшие скрылись в сторону Голосеевского парка. На асфальте остались следы крови, и полицейские подтвердили, что в больницу увезли одного человека. О его состоянии пока ничего не известно.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные полицейские.

По данным полиции Киева, в результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадали трое мужчин. У одного - ножевое ранение ноги, у других - огнестрельные ранения.

На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы.

Также задержан автомобиль Volkswagen, на котором приехала одна сторона конфликта.

По данному факту начато следствие по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Напомним, что накануне в селе Залесье недалеко от Киева военный-контрактник под действием наркотиков застрелил соседа по общежитию.

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