У погибшего остались жена и маленькая дочь.

В ночь на 15 августа поздно вечером в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.

Об этом сообщила депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова на своей странице в Фейсбуке.

"Я уже не могу подобрать слова... Попко Алексей, 74-й разведбат, погиб. Остались без сына отец и мать, без любящего мужа и отца женщина и маленькая дочь. Соболезнования семье... Героям Слава! О времени и месте захоронения Алексея сообщим позже", - написала Дмитрова.

Фото: facebook.com/magistrjuly

Напомним, за прошедшие сутки российские боевики совершили 12 обстрелов.

10 августа возле Зайцево погиб военнослужащий полка Национальной гвардии "Азов" Роман Романенко, тело которого удалось забрать спустя трое суток из-за обстрелов боевиков. Это был седьмой погибший воин с начала "хлебного перемирия".

Вечером 12 августа в больнице Днепра умер военнослужащий ВСУ Дмитрий Дашковец, который был тяжело ранен в районе Широкино.