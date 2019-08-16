В ночь на 15 августа поздно вечером в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Об этом сообщила депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова на своей странице в Фейсбуке.
"Я уже не могу подобрать слова... Попко Алексей, 74-й разведбат, погиб. Остались без сына отец и мать, без любящего мужа и отца женщина и маленькая дочь. Соболезнования семье... Героям Слава! О времени и месте захоронения Алексея сообщим позже", - написала Дмитрова.
Напомним, за прошедшие сутки российские боевики совершили 12 обстрелов.
10 августа возле Зайцево погиб военнослужащий полка Национальной гвардии "Азов" Роман Романенко, тело которого удалось забрать спустя трое суток из-за обстрелов боевиков. Это был седьмой погибший воин с начала "хлебного перемирия".
Вечером 12 августа в больнице Днепра умер военнослужащий ВСУ Дмитрий Дашковец, который был тяжело ранен в районе Широкино.