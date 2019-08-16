Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Руководство "Динамо" определилось с кандидатурой главного тренера, - СМИ
Руководство "Динамо" определилось с кандидатурой главного тренера, - СМИ
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Бой за комитеты
Бой за комитеты
ГлавнаяОбществоВойна

Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе в ночь на 15 августа

У погибшего остались жена и маленькая дочь.

В ночь на 15 августа поздно вечером в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.

Об этом сообщила депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова на своей странице в Фейсбуке.

"Я уже не могу подобрать слова... Попко Алексей, 74-й разведбат, погиб. Остались без сына отец и мать, без любящего мужа и отца женщина и маленькая дочь. Соболезнования семье... Героям Слава! О времени и месте захоронения Алексея сообщим позже", - написала Дмитрова.

Фото: facebook.com/magistrjuly

Напомним, за прошедшие сутки российские боевики совершили 12 обстрелов.

10 августа возле Зайцево погиб военнослужащий полка Национальной гвардии "Азов" Роман Романенко, тело которого удалось забрать спустя трое суток из-за обстрелов боевиков. Это был седьмой погибший воин с начала "хлебного перемирия".

Вечером 12 августа в больнице Днепра умер военнослужащий ВСУ Дмитрий Дашковец, который был тяжело ранен в районе Широкино.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также