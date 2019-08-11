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В Голосеевском районе Киева более чем на 10 месяцев ограничат движение на 10 улицах

Ремонтные работы начнутся 12 августа.

В Голосеевском районе Киева более чем на 10 месяцев ограничат движение на 10 улицах
Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

На ряде улиц в Голосеевском районе столицы временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара в связи с реконструкцией ТП-888 общей протяженностью до 10 км.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Работы будут выполняться с 12 августа 2019 до 30 июня 2020 года.

В частности, движение ограничат на улицах Голосеевской, Олега Кошевого, Цимбалов Яр, Уральской, Снайперской, Добрый Шлях, Конотопской, Стрелковой, в переулке Владислава Зарембы, Максима Рыльского.

После завершения работ до 30 июня 2020 исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров.

Напомним, корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по Южному мосту из-за ремонта до 31 августа.

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