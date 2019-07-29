Полиция оперативно раскрыли убийство жителя Житомирской области, который работал на стройке в Ирпене.
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
"В Ирпенскую полицию поступила информация от коллег из Житомирской области о том, что неделю назад родные потеряли связь с молодым парнем, который работал на стройке. Работники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили место работы пропавшего Евгения, его руководителя и партнера", - рассказал он в фейсбуке.
По словам Небытова, на конкретные вопросы о судьбе парня прораб и пособник путались в ответах, а впоследствии рассказали, что убили парня за кражу 600$ и вывезли в лесополосу. Для укрытия преступления тело подожгли и закопали.
"Во время проведения расследования следователи получили неопровержимые доказательства совершения убийства. Сейчас обоих задержали и поместили в изолятор временного содержания", - отметил глава областной полиции.
Небытов добавил, что якобы украденные убитым деньги прораб спустя время нашел у себя.
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