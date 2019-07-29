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В Житомирской области прораб убил рабочего за якобы украденные $600 и закопал тело в лесополосе

Спустя некоторое время прораб нашел деньги у себя.

Полиция оперативно раскрыли убийство жителя Житомирской области, который работал на стройке в Ирпене.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В Ирпенскую полицию поступила информация от коллег из Житомирской области о том, что неделю назад родные потеряли связь с молодым парнем, который работал на стройке. Работники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили место работы пропавшего Евгения, его руководителя и партнера", - рассказал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов
Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

По словам Небытова, на конкретные вопросы о судьбе парня прораб и пособник путались в ответах, а впоследствии рассказали, что убили парня за кражу 600$ и вывезли в лесополосу. Для укрытия преступления тело подожгли и закопали.

Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

"Во время проведения расследования следователи получили неопровержимые доказательства совершения убийства. Сейчас обоих задержали и поместили в изолятор временного содержания", - отметил глава областной полиции.

Небытов добавил, что якобы украденные убитым деньги прораб спустя время нашел у себя.

Ранее сообщалось, что в ходе массовых обысков в Белой Церкви задержали 12 членов ОПГ.

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