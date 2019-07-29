В здании суда в Одессе найден боец Нацгвардии с огнестрельным ранением в голову

В здании Киевского районного суда Одессы найден боец Национальной гвардии с признаками огнестрельного ранения в голову.

Об этом сообщает в Фейсбуке Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

"Во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы, личный состав, который находился в караульном помещении услышал выстрел. Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения (в голову)", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и скорая помощь. Также начато служебное расследование происшествия.

В настоящее время медики борются за жизнь раненого военнослужащего.

Напомним, в январе прошлого года в Северодонецке во время несения службы застрелился 22-летний военнослужащий Нацгвардии.