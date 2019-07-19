Двое бойцов 24-й ОМБР погибли на Донбассе

Один из военнослужащих был ранен и впоследствии скончался в больнице, второй был убит при попытке спасти раненого побратима.

В пятницу, 19 июля, в результате снайперского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих 24-ОМБР имени Короля Данила.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

"19 июля, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа, от вражеского снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Один из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, получил домедицинскую помощь и был доставлен в ближайшую районную больницу, где от полученного ранения скончался. Второй военнослужащий получил пулевое ранение в бок и руку, пытаясь спасти боевого побратима и вынести его на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Имена погибших бойцов не указываются.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 июля, на Донбассе погиб старший солдат ВСУ Богдан Бигус.