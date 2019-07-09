В Лисичанске на ул. Гора Попова, 15 началось разрушение жилого дома. В результате проишествия жителей эвакуировали, никто не пострадал. Об этом сообщается в пресс-центре МВД.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

«Сегодня в 4:04 часов в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Гора Попова, 15 в г.Лисичанск, возможно разрушение жилого дома», - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

На место происшествия сразу же прибыл дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №9 в Луганской области. Спасателями было установлено, что в одном крыле здания межэтажное перекрытие дало осадку.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

На момент прибытия бойцов ГСЧС, жителей дома эвакуировали, пострадавших и погибших нет.

Фото: mvs.gov.ua

На данный момент спасатели разворачивают городок жизнеобеспечения для временного убежища жителей, пока принимается решение об их расселении. Также организовано дежурство медицинского персонала и психологов, развернута полевая кухня для питания в случае необходимости.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, в феврале 2019 года в центре Львова произошло обрушение наружной стены трехэтажного дома. Поскольку эта часть дома была не эксплуатирована, в результате инцидента пострадавших нет. К ликвидации последствий обрушения от ГосЧС было привлечено 17 человек и 3 единицы техники.