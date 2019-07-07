Во Львове ограбили инкассатора на более 300 тыс. гривен

Злоумышленники напали на автомобиль, когда тот остановился на светофоре.

Во Львове в воскресенье, 7 июля, произошло нападение на инкассаторский автомобиль. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на правоохранительные органы.

Предварительно установлено, что злоумышленники выбили в инкассаторском автомобиле стекло, когда тот остановился на светофоре. Один из нападавших распылил водителю в лицо неизвестное вещество, после чего забрал из автомобиля сумку с деньгами.

По предварительной информации сумма ущерба превышает 300 тыс. гривен. Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, ранее в Луганской области пытались подорвать инкассаторский автомобиль. В результате взрыв повредил автомобиль, деньги остались в безопасном месте.