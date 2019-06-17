В Киеве из-за сообщения о минировании не работала станция метро "Олимпийская"

Во время проверки взрывоопасных предметов не нашли.

Утром 17 июня в Киеве поступил анонимный звонок о минировании станции метро "Олимпийская"

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в фейсбуке.

В связи с этим станцию закрыли на вход и выход.

Проверка, которая продолжалась около 50 минут, не обнаружила взрывоопасных предметов, и "Олимпийская" возобновила работу в обычном режиме.

Напомним, что 10 июня из-за сообщений о минировании в Киеве закрывали "Печерскую", "Олимпийскую", "Теремки", "Театральную" и "Золотые ворота". В целом в тот день в Национальную полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в разных городах Украины.