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В Киеве задержали главную тренерку Национальной сборной по подводному спорту при получении 20 тыс. гривен взятки

Она требовала деньги от тренера одной из ДЮСШ за участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах.

Сотрудники Службы безопасности задержали главную тренерку Национальной сборной Украины по подводному спорту и подводной деятельности по подозрению в получении 20 тыс. гривен взятки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ на фейсбуке.

Фото: СБУ

Правоохранители установили, что тренерка, которая также является сотрудницей государственного учреждения "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта, требовала 20 тыс. гривен от тренера одной из частных детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).

Фото: СБУ

За эти деньги женщина обещала беспрепятственное участие воспитанников тренера частной спортшколы в чемпионате Европы по плаванию в ластах.

Фото: СБУ

Чиновницу задержали в Киеве во время получения взятки. На данный момент решается вопрос об объявлении женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Запорожье СБУ задержала руководителя землеустроительного предприятия при получении 1 млн взятки.

Директор одной из консалтинговых компаний города вымогал более 1 млн гривен у частного предпринимателя. За указанную сумму злоумышленник обещал коммерсанту повлиять на должностных лиц местной власти для получения положительного решения на предоставление права выкупа земельного участка.

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